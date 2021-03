Lazio: Consiglio regionale approva mozione per assegnare poteri e risorse adeguati a Roma Capitale

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – Dare piena attuazione alla riforma di Roma capitale proseguendo il percorso iniziato con l’articolo 114 della Costituzione; sollecitare la costituzione a questo scopo di tavoli interistituzionali volti a conferire a Roma i necessari poteri e le relative risorse economiche; valutare, nell’ambito di tale riforma, la possibilità di attuare forme efficaci di decentramento amministrativo; sostenere fattivamente le celebrazioni del 150mo anniversario di Roma capitale e la realizzazione delle infrastrutture necessarie agli eventi previsti nei prossimi anni: questi i quattro impegni chiesti al presidente della Regione e alla Giunta con una mozione su Roma capitale approvata dal Consiglio regionale presieduto da Mauro Buschini, con 31 voti a favore e un astenuto.

