Lazio: Consiglio approva 7 mozioni tra cui una per treni a idrogeno sulla Cassino-Avezzano e una su inserimento Civitavecchia nella rete Core del Ten-T

(FERPRESS) – Roma, 10 GIU – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto dal vicepresidente Devid Porrello (M5s) ha approvato nel pomeriggio sette di atti d’indirizzo rivolti alla Giunta regionale. Tra questi:

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it