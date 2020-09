Lazio: avviso pubblico per affidamento straordinario e temporaneo di servizi di TPL integrativi

(FERPRESS) – Roma, 7 SET – La Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di servizi integrativi e temporanei ai servizi di linea automobilistici di trasporto pubblico locale extraurbano, per il periodo dal 14.09.2020 al 31.10.2020, rivolta agli operatori economici interessati, per garantire l’offerta di trasporto pubblico esistente in previsione della riapertura delle scuole.

Pubblicato da COM il: 7/9/2020