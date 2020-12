Lazio: audizione su crisi del sito industriale Civitavecchia e richiesta di attivazione tavolo su tema dello sviluppo economico del territorio

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – La sesta commissione consiliare permanente, Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti, della Regione Lazio, presieduta da Eugenio Patanè (Pd), e l’undicesima, Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione, presieduta da Marietta Tidei (Gruppo misto), si sono riunite in modalità telematica, per un’audizione congiunta sulla crisi del sito industriale di Civitavecchia e sulla richiesta di attivazione di un tavolo di confronto sul tema dello sviluppo economico del territorio.

