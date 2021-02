Lazio: audizione in Commissione su settore ristorazione alla Stazione Termini di Roma

(FERPRESS) – Roma, 12 FEB – Il punto ieri, in una audizione in IX Commissione – Lavoro, presieduta da Eleonora Mattia, sulla vertenza nel settore ristorazione alla Stazione Termini di Roma”: si tratta del problema della chiusura, per gli effetti perduranti della pandemia, della gran parte dei locali ubicati a Roma Termini con conseguenti ripercussioni sul destino dei lavoratori. Assente Grandi Stazioni, le parti sindacali hanno potuto ascoltare la posizione espressa dalla società di ristorazione Chef express e il contributo dell’assessore Claudio Di Berardino sul tema.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 12/2/2021 h 10:17 - Riproduzione riservata