Lazio: Alessandri, nel Bilancio 2021-23 quasi 2 mld per lavori pubblici e mobilità

(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – Mauro Alessandri ha spiegato che l’Assessorato ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio ha a disposizione nel bilancio pluriennale 2021-2023 quasi 2 miliardi di euro di risorse regionali (1.976.716.443,48 euro) così ripartite: circa 688,468 milioni di euro per il 2021 (422,13 mln in parte corrente; 100,738 mln in conto capitale e 165,6 mln per il Fondo di Solidarietà comunale); circa 737,058 milioni di euro per il 2022 (421,947 mln in parte corrente; 76,461mln in conto capitale e 238,65 mln per il Fondo di Solidarietà comunale); circa 551,19 milioni di euro per il 2023 (423 mln in parte corrente; 24,6 mln in conto capitale e 103,6 mln per il Fondo di Solidarietà comunale). I 688,468 milioni di euro stanziati per il 2021 sono quasi tutti destinati a Infrastrutture e Mobilità (643,794 mln rispetto ai 44,674 mln riservati a Lavori Pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo).

14/12/2020