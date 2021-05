Lazio: Alessandri, da lunedì 10 maggio sarà presente un pullman speciale per pendolari della linea Capranica-Roma

(FERPRESS) – Roma, 7 MAG – “Facendo seguito alle segnalazioni pervenute dall’Osservatorio regionale dei trasporti e dai Consiglieri Panunzi e Minnucci, dopo una serie di incontri con Trenitalia che ci ha riportato i motivi strutturali per cui non sono ad oggi possibili soluzioni su ferro, comunico che da lunedì 10 maggio sarà presente un pullman speciale a disposizione dei pendolari della linea Capranica-Roma”.

