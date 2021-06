Lazio: Alessandri, da luglio gestione ferrovie ex concesse passa ad Astral e Cotral

(FERPRESS) – Roma, 4 GIU – Oggi la Direzione regionale Mobilità e le società regionali Astral e Cotral di intesa con Atac hanno inviato alle organizzazioni sindacali “Il perimetro del personale interessato dalla cessione del ramo di azienda” delle ferrovie ex concesse da Atac a Cotral e Astral, ovvero il numero di lavoratori che dal 1 luglio verranno assorbiti dalle società regionali. “In questo modo come Regione Lazio, non solo abbiamo ottemperato all’obbligo stabilito dalla legge che prevedeva di inviare la comunicazione entro 25 giorni dalla cessione, ma abbiamo fatto un importantissimo passo in avanti rispettando le date previste dal cronoprogramma.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 4/6/2021 h 16:34 - Riproduzione riservata