Lazio: Alessandri, approvata programmazione lavori su sistema viario regionale

(FERPRESS) – Roma, 5 MAG – “Accogliendo le proposte di Astral Spa, abbiamo approvato in Giunta il piano di interventi sul sistema viario della nostra Regione per 17.050.000 euro. Le risorse sono state così suddivise: 2.500.000 euro per interventi urgenti sulla rete viaria regionale non programmabili; 1.500.000 euro per la messa in sicurezza (frana) della SR 627 Della Vandra; 2mln per la SR 213 Flacca; 6.050.000 euro per la manutenzione straordinaria delle ex provinciali; 5mln per la manutenzione straordinaria delle strade regionali.”

Pubblicato da COM il: 5/5/2021 h 15:38 - Riproduzione riservata