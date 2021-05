Lavazza e L’Oréal presentano i risultati ottenuti con Ecologistico2, il web tool sviluppato di GS1 Italy

(FERPRESS) – Milano, 20 MAG – Continua ad arricchirsi la community di Ecologistico2, il web tool sviluppato da GS1 Italy in ambito ECR Italia, che calcola l’impatto climatico della logistica (trasporto e attività di magazzino) e aiuta le aziende a individuare le azioni per poterlo migliorare.

La condivisione dei progetti e delle soluzioni applicate dalle aziende, e dei relativi risultati, è uno dei pillar di Ecologistico2, che è stato ideato in un’ottica di collaborazione di filiera e che vuole contribuire a creare una cultura condivisa della sostenibilità, innescando quindi un processo virtuoso in tutto il mondo del largo consumo.

Pubblicato da COM il: 20/5/2021 h 12:00 - Riproduzione riservata