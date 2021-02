LaSpezia: Accordo Operativo Comune-Atc Esercizio per gestione “Carta Turistica Golfo e Terre dei Poeti”

(FERPRESS) – La Spezia, 8 FEB – Questa mattina la Giunta Peracchini ha deliberato l’approvazione dell’Accordo Operativo tra il Comune della Spezia e Atc Esercizio per la gestione integrata della “Carta Turistica Golfo e Terre dei Poeti”. Un provvedimento proposto dall’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia che fa parte del progetto “WELCOME CARD GOLFO E TERRE DEI POETI” ossia una card unica per l’accesso e la fruizione di numerosi servizi dedicati ai turisti.

