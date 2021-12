L’app Moovit e il bike sharing RideMovi da oggi insieme a Roma e Milano per offrire un’esperienza completa di mobilità

(FERPRESS) – Milano, 15 DIC – Moovit, applicazione per la mobilità urbana già utilizzata da oltre un miliardo di persone, e RideMovi, azienda leader in europa nel mercato del bike sharing a flusso libero, annunciano una partnership strategica per offrire, agli utenti del trasporto pubblico di 16 città italiane e 2 spagnole, biciclette ed ebike per i loro spostamenti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/12/2021 h 12:13 - Riproduzione riservata