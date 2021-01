Lane Construction, Gruppo Webuild, lancia la controllata VSL Electrical, Signing, Lighting

(FERPRESS) – Milano, 12 GEN – Lane Construction Corporation, società statunitense del Gruppo Webuild, ha annunciato il lancio della sua nuova controllata VSL Electrical, Signing, Lighting (VSL). VSL opera nel campo delle infrastrutture autostradali, ferroviarie, dell’aviazione e del tunneling negli Stati Uniti, fornendo sistemi elettrici, di segnaletica e di illuminazione chiavi in ​​mano, dall’ideazione al funzionamento.

