Lanar Mobilità: Fit-Cisl Lazio, lavoratori senza stipendio da cinque mesi, inaccettabile

(FERPRESS) – Roma, 4 OTT – “Da cinque mesi i lavoratori di Lanar Mobilità spa non percepiscono lo stipendio, continuando tuttavia ad operare e a garantire i trasporti pubblici sul territorio comunale, in un momento, peraltro, di emergenza sanitaria e di rischio: si tratta di una situazione non più sostenibile, su cui il silenzio è peraltro assordante”.

4/10/2021