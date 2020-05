Gruppo Laghezza nella top ranking logistica riparte l’operazione diversificazione. Fatturato oltre quota 70 milioni.

(FERPRESS) – Roma, 22 MAG – Il Gruppo Laghezza entra nel ranking delle prime 100 società italiane di logistica, archiviando il 2019 con un fatturato che, considerando anche le società collegate, supera i 70 milioni di euro, 33 dei quali diretti della capogruppo. Risultati questi, resi possibili dal percorso di crescita e diversificazione che ha coinvolto tutti i settori della Laghezza Spa, nata dalla fusione fra Ratti-Laghezza e AL Logistics.

