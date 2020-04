L’affidamento dei servizi di TPL: l’iter per le gare (2° Modulo) 18 e 19 Maggio 2020 – WEBINAR Federmobilità

(FERPRESS) – Roma, 29 APR – Di seguito il programma del Webinar di Federmobilità del 18 e 19 Maggio:

LUNEDÌ 18 MAGGIO 2020

Ore 10.00 Il quadro normativo e regolamentare di settore: le forme e il processo di affidamento dei servizi di TPL

– Il Regolamento (CE) 1370/2007 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/2338

– Le norme e la regolamentazione italiana

– Le tipologie di affidamento dei servizi di TPL su gomma e su ferro

– L’iter per l’affidamento dei servizi

Docente: Avv. Bruno Bitetti – Fondazione Massimo Malena per il TPL

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00 La regolamentazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’affidamento dei servizi

– La Delibera ART n. 48/2017 “Metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”

– La Delibera n. 120/2018 “Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”

– La Delibera ART n. 154/2019 “Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia…”

Docente: Avv. Bruno Bitetti – Fondazione Massimo Malena per il TPL

Ore 17.00 Discussione

Ore 17.30 Conclusione dei lavori 1° giornata

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020

Ore 9.00 Il costo standard per la definizione del corrispettivo a base d’asta

– Il Decreto MIT n.157 del 28/03/2018

– Il costo standard “macro”

– Il costo standard “micro” e la definizione del corrispettivo a base d’asta

Ore 11.00 La redazione del Piano Economico Finanziario Simulato (PEFS)

– La logica del bilancio

– La redazione del PEF da parte dell’Ente affidante

Docente: Prof.ssa Tiziana D’Alfonso – DIAG dell’Università di Roma “Sapienza”

Ore 13.00 Discussione

Ore 13.30 Pausa

Ore 14.30 La gestione dei CdS nelle Fasi 2 e 3 del Covid-19

– La riprogrammazione dei servizi

– Le soluzioni digitali a supporto del social distancing

– Equilibrio economico finanziario: PEF ex ante ex post

Relatore: Dott. Giuseppe Proto – Business Development Director Arriva Italia

Ore 16.00 Discussione

Ore 16.30 Conclusione dei lavori

Coordinatore per Isfort: Dr. Massimo Procopio

Coordinatore per federMobilità: Dr. Giulio Guerrini

Pubblicato da COM il: 29/4/2020 h 15:08 - Riproduzione riservata