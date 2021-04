L’aeroporto di Dallas Fort Worth sceglie il sistema d’allerta di Leonardo per ridurre i rischi delle incursioni di pista

(FERPRESS) – Roma, 1 APR – Leonardo, attraverso la controllata Selex ES Inc., fornirà all’aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth (DFW) la tecnologia AeroBOSS Runway Incursion Warning System (RIWS), parte del portafoglio di soluzioni per la gestione delle superfici aeroportuali, per la sorveglianza, navigazione in rotta, avvicinamento di precisione e atterraggio. Il contratto include la fornitura di hardware e software nonché l’integrazione del sistema RIWS su 500 veicoli.

