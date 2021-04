La UE multa per 48 mln di euro ÖBB, DB e SNCB per violazione delle norme antitrust

(FERPRESS) – Roma, 20 APR -La Commissione europea ha multato le compagnie ferroviarie Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), Deutsche Bahn (DB) e Société Nationale des Chemins de fer belges / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (SNCB) per un totale di 48 milioni di euro per violazione delle norme antitrust dell’UE.

