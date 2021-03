La Svezia diventerà il ventesimo paese consecutivo in cui le locomotive di CZ LOKO circoleranno

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – La Svezia diventerà il ventesimo paese consecutivo in cui le locomotive di CZ LOKO, il produttore di locomotive ceco, circoleranno sulle linee ferroviarie locali. Sarà l’EffiShunter 1000 nei colori di Trainpoint Norway, una società norvegese che offre servizi di noleggio e manutenzione di locomotive oltre alle attività commerciali.

Secondo il contratto concluso nel febbraio di quest’anno, la locomotiva dovrebbe essere completata nel 2021 e testata durante la fase di prova di follow-up. Il progetto mira a mettere in servizio la locomotiva nella prima metà del 2022. Il processo di approvazione dovrebbe essere completato entro la fine dello stesso anno. L’approvazione da parte delle autorità norvegesi dovrebbe essere il passo successivo.

“CZ LOKO ci ha convinto con il suo ampio portafoglio di locomotive e la possibilità di modifiche modulari per condizioni operative specifiche. La locomotiva avrà bisogno di adattamento per il dispiegamento nelle regioni settentrionali della Scandinavia “, spiega Hans Sørum, CEO di Trainpoint Norway.

CZ LOKO ha acquisito una vasta esperienza con lo spiegamento di locomotive nel clima dell’Artico in Finlandia. Il vettore locale Fenniarail utilizza locomotive EffiShunter 1600 nelle aree a nord del Circolo Polare Artico, dove le temperature normalmente scendono sotto i -40 ° C in inverno. Inoltre, per il funzionamento sulle linee ferroviarie svedesi, il quattro assi EffiShunter 1000, alimentato da un motore a combustione interna CAT C32, sarà dotato di un sistema di controllo del treno ATC nazionale e di un sistema di segnalamento e controllo ETCS europeo uniforme. Queste caratteristiche consentiranno non solo le operazioni di manovra, ma un servizio di linea completo.

“Vediamo un grande potenziale di mercato in Svezia e Norvegia. Sappiamo dai negoziati con Trainpoint Norvegia che ci sono più di cento locomotive, molte delle quali vecchie di decenni. Mantenerli in funzione diventerà sempre più impegnativo non solo a causa dell’età ma anche dell’assenza di ETCS. Queste locomotive dovranno essere sostituite nei prossimi anni “, afferma Jan Kutálek, Direttore delle vendite di CZ LOKO.

Tuttavia, non si tratta solo di ETCS. La Scandinavia è generalmente uno dei pionieri nell’uso delle tecnologie verdi. La Svezia vieterà la vendita di auto diesel entro pochi anni e si può presumere che tale decisione si applicherà alle ferrovie nel prossimo futuro.

“Ci piace l’idea di sistemi di pacchetti sostitutivi. In futuro, prevediamo di sostituire il motore a combustione interna con le batterie. Apprezziamo anche che CZ LOKO abbia iniziato a lavorare su una nuova generazione di locomotive ecologiche, come HybridShunter 400 e DualShunter 2000 “, conclude Hans Sørum di Trainpoint Norway.

