La Spezia: riapre il canale navigabile di accesso alla darsena Pagliari

(FERPRSS) – La Spezia, 16 LUG – Gli operatori della nautica insediati nella darsena Pagliari, che usufruivano del canale navigabile di accesso reso impraticabile dopo il cedimento del ponte nel maggio scorso, possono tirare un sospiro di sollievo.

Il Presidente dell’ADSP, Mario Sommariva, ha firmato, infatti, stamani, l’ordinanza che consente la riapertura del canale barche larghe max 4 mt e alte max 3,5.

La richiesta era arrivata dalle associazioni di categoria a nome dei propri associati, per consentire alle imprese operanti di potere riprendere il loro lavoro in un periodo, questo, caratterizzato dalla crescente necessità di messa a mare di imbarcazioni da diporto.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it