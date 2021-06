La Spezia: pescaggio portacontainers aumentato fino a meno 14, beneficio per sicurezza

(FERPRESS) – La Spezia, 9 GIU – Importante decisione assunta a seguito di una riunione operativa della Commissione Accosti del porto della Spezia di cui fanno parte numerosi membri della comunità portuale. Grazie ad un accordo, infatti, è stata assunta la decisione di aumentare i pescaggi delle navi che scalano il Molo Fornelli Est del porto mercantile della Spezia fino a 14 metri.

Ciò a seguito all’analisi dei risultati di specifiche simulazioni di manovra.

