La Spezia: Peracchini, sottoscritto ultimo atto dell’house provinding del servizio di TPL ad ATC Esercizio

(FERPRESS) – La Spezia, 30 LUG – E’ stato sottoscritto oggi, nella sede di ATC MP spa, l’ultimo atto relativo alla concessione in house providing del Servizio di Trasporto Pubblico Locale ad ATC Esercizio.

L’Amministratore delegato di ATC MP Stefano Sciurpa e l’Amministratore delegato di ATC Esercizio Francesco Masinelli hanno firmato il contratto di servizio che sancisce e regola la disciplina del trasporto pubblico locale per i prossimi 10 anni, prorogabili a 15, alla presenza del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, del Notaio Niccolò Lencioni e della funzionaria della Provincia della Spezia Arianna Benacci.

