La Spezia: nuovo statuto per la A.T.C. Esercizio S.P.A. con garanzie di servizio a condizioni economiche

(FERPRESS) – La Spezia, 2 APR – Questa mattina la Giunta Peracchini ha deliberato l’approvazione del Nuovo Statuto di A.T.C. Esercizio S.P.A. attuale gestore del trasporto pubblico locale al quale è stato affidato il servizio in house providing che garantirà alla cittadinanza e al territorio la certezza della prosecuzione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, nonché la garanzia del servizio a condizioni economiche vantaggiose.

