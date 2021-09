La Spezia: intitolata a Graziano Battistini la pista ciclabile che unisce Pegazzano a Fabiano Basso

(FERPRESS) – La Spezia, 2 SET – Questa mattina si è tenuta, in piazza Unità d’Italia, la cerimonia di intitolazione del tratto di pista ciclabile che da Pegazzano arriva a Fabiano Basso all’indimenticato ciclista spezzino Graziano Battistini.

Hanno scoperto la targa il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, la moglie di Battistini, Luisa Ferrari, la figlia Diana alla presenza dell’assessore alla toponomastica Maria Grazia Frijia e delle massime Autorità Civili, Militari e Religiose.

