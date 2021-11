La Spezia Green: venerdì 12 novembre giornata di apertura sul tema della mobilità urbana sostenibile per il futuro

(FERPRESS) – La Spezia, 11 novembre 2021 – La Spezia Green, la tre giorni voluta dall’Amministrazione Peracchini per illustrare alla Città gli obiettivi raggiunti nel campo della tutela ambientale ed i prossimi passi da percorrere insieme, è ai nastri di partenza.

Il primo appuntamento previsto per venerdì 12 novembre, dalle ore 10 alle 13.30 presso la Biblioteca “Beghi”, punterà l’attenzione sul tema “Il futuro della mobilità urbana. Per un servizio del trasporto pubblico a zero emissioni.”

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/11/2021 h 10:22 - Riproduzione riservata