La Spezia Green: conclusa la prima giornata. Al centro del dibattito il futuro della mobilità urbana

(FERPRESS) – La Spezia, 12 NOV – Si è conclusa la prima giornata di La Spezia Green, la tre giorni voluta dall’Amministrazione Peracchini per illustrare alla Città gli obiettivi raggiunti nel campo della tutela ambientale ed i prossimi passi da percorrere insieme, è ai nastri di partenza. Il primo appuntamento ha posto l’attenzione sul tema “Il futuro della mobilità urbana. Per un servizio del trasporto pubblico a zero emissioni.”

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 12/11/2021 h 14:57 - Riproduzione riservata