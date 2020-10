La Spezia: deliberati interventi per 330 mila euro per miglioramento e messa in sicurezza piste ciclabili

(FERPRESS) – La Spezia, 26 OTT – Questa mattina la Giunta Peracchini su proposta dell’assessore alla mobilità Kristopher Casati ha approvato il progetto di fattibilità relativo alle piste ciclabili in centro città che prevede la realizzazione di porzioni di piste ciclabili mediante ridisegno degli spazi stradali, posa di segnaletica verticale ed orizzontale ed interventi sugli attraversamenti pedonali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 26/10/2020 h 12:36 - Riproduzione riservata