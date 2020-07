La Spezia: ATC continua il lavoro per il rinnovo della flotta aziendale con l’ingresso di altri 9 autobus interurbani

(FERPRESS) – La Spezia, 17 LUG – «Il Coronavirus non ha fermato la volontà di continuare a rinnovare la flotta di ATC, con l’ingresso di altri 9 autobus interurbani – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini -. Continuiamo a mantenere ciò che avevamo promesso, ovvero un’azienda a servizio degli spezzini con autobus nuovi, tecnologici e green. È tramontata definitivamente l’epoca della compravendita di mezzi vetusti: La Spezia merita di avere per i suoi cittadini e i turisti una flotta uniforme e all’altezza di una città capoluogo. Ringrazio il Presidente Bianchi e il Direttore Generale Masinelli per la grande attenzione rivestita in questi mesi di difficile gestione e a tutti gli uffici, gli autisti, i meccanici e tutto il personale della società per il loro lavoro svolto».

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 17/7/2020 h 13:21 - Riproduzione riservata