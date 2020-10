La Spezia: in arrivo 12 nuovi autobus alimentati a metano. In poco più di un anno 55 nuovi mezzi in circolazione

(FERPRESS) – La Spezia, 7 OTT – A breve entreranno in circolazione, sul territorio spezzino, i 12 nuovi mezzi, i primi ad utilizzare l’alimentazione a Metano: 8 Man Lion’s City, lunghi 12 metri e ulteriori 4 Iveco Crossway, di pari lunghezza, entrambi adatti ai collegamenti suburbani.

Pubblicato da COM il: 7/10/2020 h 13:13 - Riproduzione riservata