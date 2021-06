La Spezia: 6 nuovi autobus IVECO Modello MOBI si aggiungo alla flotta di ATC

(FERPRESS) – La Spezia, 11 GIU – La pandemia non ha fermato gli investimenti di ATC Esercizio. Oggi, Venerdì 11 Giugno, verranno infatti consegnati 6 nuovi autobus IVECO Modello MOBI. I nuovi mezzi, che verranno consegnati nelle linee collinari spezzine, si vanno ad aggiungere ai 55 bus già acquistati nell’ultimo triennio. Un terzo della flotta ATC risulta, così completamente rinnovata.

