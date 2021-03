La Spagna come futuro hub per la mobilità elettrica per il Gruppo Volkswagen, SEAT S.A.

(FERPRESS) – Roma, 8 MAR – Re Felipe VI e il Primo Ministro spagnolo, Pedro Sánchez, hanno visitato la sede SEAT S.A. Martorell per commemorare il 70 ° anniversario dell’azienda. Entrambi erano accompagnati dal Herbert Diess, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di SEAT e CEO del Gruppo Volkswagen, e dal Presidente di SEAT SA, Wayne Griffiths, nonché dal Ministro dell’Industria, Reyes Maroto e Stefan Piëch e Mark Porsche, membri del Consiglio di Amministrazione di SEAT.

Durante la visita, il Gruppo Volkswagen, SEAT S.A. e il governo spagnolo hanno sottolineato la loro visione comune della trasformazione sostenibile dell’industria automobilistica. Il Gruppo Volkswagen e SEAT S.A. sono disposti a collaborare per trasformare l’infrastruttura industriale e l’ecosistema per la mobilità elettrica e accelerare la ripresa economica del Paese. L’anno scorso, la società aveva già annunciato un piano di investimenti da 5 miliardi di euro nella mobilità elettrica fino al 2025.

Per accelerare lo sviluppo di un ecosistema di mobilità elettrica è stato delineato un progetto che sarà guidato dal Gruppo Volkswagen e da SEAT SA Questo progetto fungerà da trattore per le grandi e medie imprese, con la collaborazione di importanti organizzazioni di diversi settori , come Iberdrola nel settore energetico, Telefónica nel campo delle telecomunicazioni, CaixaBank nell’area finanziaria, il centro tecnologico Asti, o grandi fornitori del mondo automobilistico, come Gestamp o Antolín. Questa ambiziosa iniziativa congiunta e lungimirante ha un grande potenziale per creare posti di lavoro, soprattutto per i giovani.

Con la seconda più grande industria di produzione automobilistica in Europa, la Spagna ha una grande responsabilità nel raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo entro il 2030. Pertanto, sarebbe fondamentale che la Spagna acceleri la creazione dell’ecosistema dei veicoli elettrici, stimoli la domanda e sviluppi la ricarica pubblica infrastruttura. Pertanto, una visione comune del futuro include la produzione locale di piccoli veicoli elettrici nello stabilimento di Martorell, nonché la produzione locale di celle e moduli batteria.

“La Spagna può evolversi in un centro di mobilità elettrica dell’Europa. Condividiamo la visione del governo spagnolo: la trasformazione dell’industria automobilistica. La modernizzazione delle strutture industriali e la creazione di posti di lavoro a prova di futuro possono fungere da potente modello per l’intera regione. Ci auguriamo che la Commissione europea abbia la volontà politica di far diventare realtà questo progetto di punta di importanza storica per la Spagna “, ha affermato Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen e Presidente del Consiglio di amministrazione di SEAT S.A.

“70 anni fa, abbiamo messo su ruote questo paese. Il nostro obiettivo, ora, è mettere la Spagna sulle ruote elettriche. Perché ciò sia una realtà, tutte le parti hanno convenuto, che la Spagna deve sviluppare e garantire un’infrastruttura di ricarica più ampia su tutto il territorio e stimolare la domanda con incentivi. La Spagna dovrebbe salire sul treno dell’elettrificazione ”ha aggiunto Wayne Griffiths, Presidente di SEAT S.A.

