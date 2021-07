La soluzione di ricarica eBus di Siemens apre la strada al trasporto a impatto zero sul clima a Zurigo

(FERPRESS) – Roma, 19 LUG – Siemens si è aggiudicata un contratto dall’Autorità per i trasporti pubblici di Zurigo (VBZ) per la fornitura, l’installazione e la messa in servizio di 45 stazioni di ricarica eBus, tipo Sicharge UC. L’infrastruttura di ricarica sarà installata presso il garage per autobus di Hardau, dove in futuro verranno alimentati 45 nuovi eBus. L’installazione dovrebbe entrare in funzione all’inizio del 2022.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 19/7/2021 h 10:44 - Riproduzione riservata