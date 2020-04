La Sacramento Regional Transit ordina a Siemens Mobility 20 veicoli ferroviari leggeri

(FERPRESS) – Roma, 29 APR – A Siemens Mobility è stato assegnato un contratto dall’operatore statunitense Sacramento Regional Transit (SacRT) per 20 nuovi veicoli ferroviari leggeri (LRV). Questo è il primo nuovo ordine da Sacramento dalla fine degli anni ’80, quando SacRT ordinò 36 veicoli U2A alla Siemens Mobility. Il contratto, compresi i 20 treni, i pezzi di ricambio e gli strumenti, è di circa 100 milioni di dollari.

“Questo acquisto è una grande vittoria per SacRT e la regione di Sacramento”, ha dichiarato il direttore generale e CEO di SacRT Henry Li. “Siamo impegnati a fornire soluzioni di mobilità innovative nella nostra regione e questi nuovi 20 veicoli ferroviari leggeri a pianale ribassato sono un altro passo avanti”.

“Siamo lieti di aiutare città dinamiche come Sacramento a soddisfare le loro esigenze di mobilità. Siemens Mobility si impegna a fornire treni che migliorino l’esperienza dei passeggeri, aumentino il valore in modo sostenibile nel corso del loro ciclo di vita e migliorino la disponibilità. Inoltre, questi nuovi treni avranno un forte legame con l’area che servono, poiché saranno prodotti localmente direttamente nel nostro stabilimento di Sacramento “, ha affermato Sabrina Soussan, CEO di Siemens Mobility.

I veicoli ferroviari leggeri S700 a pianale ribassato avranno un imbarco di basso livello su ogni porta, un design spazioso dei posti a sedere e finestre più grandi per una luce e viste migliori. Presenteranno una migliore accessibilità con corridoi più ampi, spazio di deposito integrato per bagagli e aree per biciclette. Inoltre, i veicoli avranno prestazioni migliorate e disponibilità ottimizzata fornita dal monitoraggio delle condizioni, dalla diagnostica remota e dalla manutenzione predittiva.

Lo stabilimento Siemens Mobility Sacramento produce l’intera gamma di veicoli, da treni leggeri e tram, a locomotive e autobus passeggeri. È un moderno impianto di produzione su larga scala alimentato quasi interamente da un’installazione solare da due megawatt.

Pubblicato da AB il: 29/4/2020 h 10:07 - Riproduzione riservata