La Rivoluzione della Mobilità Sostenibile: presentato il Piano d’azione del Cluster Trasporti Italia

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – “Il Cluster può rivestire un ruolo essenziale nel monitorare l’uso ottimale e virtuoso delle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel raggio dell’innovazione tecnologica: quello di Osservatorio Nazionale per assicurare la massimizzazione delle ricadute sul Sistema Italia della rivoluzione in corso”.

Lo ha detto oggi la Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova in apertura dei lavori per l’evento “La Rivoluzione della Mobilità Sostenibile”, organizzato dal Cluster Trasporti a Roma.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 14/7/2021 h 12:43 - Riproduzione riservata