La rete GNL di UTA cresce grazie alla partnership con LIQUIND 24/7

(FERPRESS) – Roma, 20 MAG – UTA, una delle aziende leader di carte servizi e carburante in Europa e appartenente al gruppo Edenred, ha avviato la collaborazione con LIQUIND 24/7. I clienti UTA hanno

ora accesso a otto stazioni di rifornimento GNL dell’operatore tedesco situate a Duisburg, Sülzetal, Crailsheim, Strullendorf, Mannheim, Göttingen, Wustermark e Schüttorf. Inoltre, nel corso dell’anno, altre stazioni del nuovo partner verranno aggiunte alla rete di accettazione UTA.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

