La rete ferroviaria di Ratisbona/Valle del Danubio ordina nuovi treni Mireo a Siemens Mobility

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – Siemens Mobility ha ricevuto un ordine per la costruzione di 23 convogli Mireo a 4 carrozze per l’operatore ferroviario agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG, una consociata di BeNEX GmbH. I convogli saranno consegnati per la rete ferroviaria di Ratisbona/Valle del Danubio nel 2024 e dovrebbero entrare in servizio passeggeri nel dicembre dello stesso anno. La Compagnia delle Ferrovie Bavaresi (Bayerische Eisenbahngesellschaft o BEG), che pianifica, finanzia e controlla le operazioni ferroviarie regionali e per pendolari per conto dello Stato della Baviera, aveva indetto gare d’appalto per nuovi treni per parti della sua rete. I treni Mireo serviranno sulla nuova linea RE 50 (Norimberga – Regensburg – Plattling) e sulla linea RB 51 (Neumarkt – Regensburg – Plattling).

Pubblicato da AB il: 29/9/2021 h 10:45 - Riproduzione riservata