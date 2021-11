La rete ferroviaria del Brandeburgo orientale riceve 31 treni elettrici a batteria di Siemens Mobility

(FERPRESS) – Roma, 15 NOV – L’area metropolitana di Berlino-Brandeburgo riceverà i primi treni regionali elettrici a batteria e senza emissioni alla fine del 2024 insieme a un orario migliorato e ampliato. Per fornire questo servizio, la Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), che si è nuovamente aggiudicata il contratto per la rete all’inizio di giugno, ha ordinato a Siemens Mobility 31 treni Mireo Plus B a due carrozze a batteria. Gli stati federali di Berlino e Brandeburgo sono responsabili della pianificazione e del finanziamento del servizio passeggeri ferroviario regionale nella regione VBB.

Pubblicato da AB il: 15/11/2021 h 10:56 - Riproduzione riservata