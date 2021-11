La rete delle ciclabili di Roma entra su Google Street View. Video in fase di elaborazione

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – In via di pubblicazione i video navigabili delle corsie riservate. Le ciclabili di Roma si possono “percorrere” anche attraverso Google Street View.

Roma Servizi per la Mobilità sta lavorando per pubblicare e rendere navigabile sul sistema di Google, la rete di piste ciclabili della città.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/11/2021 h 12:58 - Riproduzione riservata