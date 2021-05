La primavera di For.Fer si chiude con successo e lascia spazio ai corsi di aggiornamento

(FERPRESS) – Roma, 19 MAG – Con più di 550 iscrizioni per un totale di oltre 120 aziende attive nel settore della mobilità su ferro, i 5 incontri on-line organizzati dal centro d’eccellenza per la formazione ferroviaria For.Fer dimostrano che l’ambiente è sempre attivo e proteso verso l’innovazione e la crescita. I tanti argomenti presentati sono stati l’occasione per parlare degli scenari attuali ma anche futuri del mondo ferroviario, della sicurezza delle aziende e delle infrastrutture, della gestione del personale e della crescita di nuovi formatori, sempre più competenti e attenti ai bisogni dell’aula.

E per chi se li fosse persi, i webinar sono visibili, anche dopo la diretta, sul nuovo canale YouTube di For.Fer, che esordisce così con oltre 1200 visualizzazioni totali.

Ma La Primavera di For.Fer lascia ora spazio al fitto calendario di corsi di aggiornamento in partenza per l’estate:

IL RUOLO DEL FORMATORE: TECNICHE DI TENUTA D’AULA E NORMATIVA in partenza il 7 giugno 2021

IL SISTEMA FERROVIARIO: TECNICA, GESTIONE E SICUREZZA in partenza il 9 giugno 2021

CORSO PER RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA in partenza il 30 giugno 2021

IL FATTORE UMANO: LEADERSHIP, COMUNICARE E DELEGARE in partenza il 1 luglio 2021

Un ringraziamento speciale va ai tanti professionisti, più di 15, che hanno esposto idee, tesi e contenuti e alle aziende che hanno creduto nel progetto, ovvero il Partner Istituzionali dell’evento

ASSTRA e FerCargo, agli Sponsor Tecnici Engineering, Ferrotramviaria, Ikos, MiPU, Si Consulting e SSIF.

