La più grande assemblea di dirigenti marittimi e stati marittimi si riunirà il 6 novembre per la storica conferenza sulla decarbonizzazione alla COP26

(FERPRESS) – Londra, 26 OTT – Il 6 novembre a Glasgow si terrà in occasione della conferenza sulla decarbonizzazione intersettoriale, un’importante riunione dei leader dello shipping mondiale e rappresentanti dei Paesi marittimi. “Shaping the Future of Shipping” è l’evento ufficiale del settore marittimo collaterale alla COP 26 che riunirà i leader dei settori marittimo, energetico, climatico insieme ai ministri di molti paesi per tradurre le ambizioni esposte al vertice dei leader al summit COP26 e identificare azioni e raccomandazioni per tutte le parti, compresi gli Stati membri dell’IMO.

Pubblicato da COM il: 26/10/2021 h 15:00 - Riproduzione riservata