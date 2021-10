La piattaforma elettrica Volkswagen vince il rinomato premio TU Wien

(FERPRESS) – Roma, 11 OTT – Grande riconoscimento per Volkswagen. Thomas Ulbrich, membro del Board of Management del marchio Volkswagen, divisione “Technical Development”, ha ritirato il 22° Porsche Prize assegnato dalla Vienna University of Technology (TU Wien) per lo sviluppo della matrice di azionamento elettrico modulare ( MEB). Con il MEB, Volkswagen ha portato il concetto di piattaforma in una nuova era di mobilità: attraverso la sua attenzione sistematica sulla pura trazione elettrica e l’usabilità per veicoli di diverse classi, il MEB consente enormi economie di scala, riduce i costi della mobilità elettrica e accelera il passaggio alla mobilità a emissioni zero. Il “Premio Porsche” di fama internazionale è stato assegnato per la ricerca e lo sviluppo pionieristici nell’ingegneria automobilistica dal 1977.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 11/10/2021 h 11:52 - Riproduzione riservata