La pandemia non ha fermato Sdag. Nuovi investimenti sul terminal ferroviario di Gorizia

(FERPRESS) – Gorizia, 5 MAG – Si conclude positivamente il 2020 per Interporto Gorizia-Sdag e il 2021 sta già crescendo ulteriormente in diversi settori, tra cui soprattutto l’agroalimentare e le aree di sosta per mezzi pesanti, a cui si devono aggiungere nuovi progetti già in fase di realizzazione in particolare per l’intermodalità. <Il primo trimestre 2021 ha registrato, infatti, un ulteriore incremento soprattutto nell’area agroalimentare e nelle aree di sosta, con un aumento di movimentazione delle “palette” del +39,7% rispetto al primo trimestre 2020>, afferma l’amministratore unico di Sdag, Giuliano Grendene.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 5/5/2021 h 15:59 - Riproduzione riservata