La necessità di una comunicazione inclusiva durante le crisi: i risultati di una ricerca finanziata dalla Commissione europea

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – La pandemia di Covid-19 ha messo in luce il ruolo chiave che la comunicazione svolge nella preparazione e nella risposta a una crisi. In tutta Europa, i membri del pubblico in generale hanno fatto affidamento sulle comunicazioni su quali misure protettive adottare per frenare la diffusione del virus: lavaggio delle mani, come indossare maschere, distanza fisica, quando isolarsi, ecc. Tuttavia, tali comunicazioni non sono sempre state stato inclusivo e accessibile a tutti i gruppi della società. In risposta a questa lacuna, i ricercatori che partecipano a due progetti finanziati dall’UE, COVINFORM e PROACTIVE, hanno pubblicato un white paper che fornisce cinque raccomandazioni per la comunicazione inclusiva.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 18/11/2021 h 14:33 - Riproduzione riservata