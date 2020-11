La mobilité qui change: FCA Bank e Leasy inaugurano il primo Leasy Mobility Store in Francia

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – Prosegue il percorso di internazionalizzazione di Leasys all’insegna della mobilità del futuro: la società, controllata da FCA Bank e già market leader in Italia, ha inaugurato a Lione il primo Leasys Mobility Store di Francia, un punto di vendita fisico in cui accedere a tutti gli innovativi servizi offerti, dal noleggio a breve, medio e lungo termine al car sharing peer-to-peer, dall’abbonamento all’auto alla mobilità elettrica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it