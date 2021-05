La metropolitana di Mosca lancerà altri 28 treni Moskva-2020 entro la fine dell’anno

(FERPRESS) – Roma, 21 MAG – Due nuovi treni Moskva-2020 sono stati lanciati sulla metropolitana di Mosca. Dopo i test e il controllo, sono stati lanciati due nuovi treni Moskva-2020 recentemente arrivati dall’impianto. Ora i treni sono già funzionanti e trasportano passeggeri lungo la linea 5 (Circle Line) e la linea 6 della metropolitana di Mosca.

