La metropolitana di Mosca installa fari acustici per aiutare i non vedenti ad individuare gli ingressi

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – La metropolitana di Mosca ha dotato 45 stazioni di fari acustici per consentire alle persone ipovedenti o non vedenti di individuare l’ingresso. Il progetto è stato realizzato con la partecipazione della All-Russian Society of the Blind che ha contribuito a determinare la posizione più idonea dei fari: sono stati installati agli ingressi vicini alle strutture sociali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 17/3/2021 h 13:07 - Riproduzione riservata