La Meccanica Generale incorporata nella Ignazio Messina & C. S.p.A.. Continua razionalizzazione dei processi industriali

(FERPRESS) – Roma, 1 OTT – La Meccanica Generale S.r.l., società altamente specializzata nelle attività di riparazione di mezzi, impianti industriali e carpenteria meccanica, ha concluso l’iter che ha avuto come esito la fusione per incorporazione nella Ignazio Messina & C. S.p.A.

La Meccanica Generale porta in dote al Gruppo genovese una consolidata esperienza, abbinata ad alti standard qualitativi, nella manutenzione e riparazione di mezzi rotabili di movimentazione merci e containers in Terminal portuali e ferroviari e di automezzi stradali pesanti, nonchè nella costruzione e fornitura di componenti meccaniche. Attività che ha svolto in questi anni per importanti aziende multinazionali e del territorio, mettendo in campo versatilità nella manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di vario tipo e nei lavori di carpenteria metallica.

Pubblicato da COM il: 1/10/2021 h 15:23 - Riproduzione riservata