“La logistica sulla via dell’idrogeno”. Sintesi degli interventi del talk organizzato dal Freight Leaders Council

(FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Sarà l’idrogeno a contribuire in modo sostanziale alla decarbonizzazione del trasporto e della logistica? L’obiettivo della totale eliminazione dei gas serra, fissato dall’Unione Europea entro l’anno 2050 sembra un obbiettivo lontano ma non per questo facile da raggiungere. Tra le diverse fonti di energia ecologiche per i mezzi di trasporto, l’idrogeno sembra a tutti gli effetti una via promettente.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 8/10/2021 h 10:34 - Riproduzione riservata