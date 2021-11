La logistica del futuro, il futuro della logistica. Flock Freight, Climate Pledge, DAC: ne parliamo con Andrea Giuricin

(FERPRESS) – Roma, 26 NOV – La logistica del futuro vive dell’innovazione; il futuro della logistica oggi costituisce un libro probabilmente ancora tutto da scrivere. Gli investimenti del PNRR (14 miliardi di euro per infrastrutture, mobilità e logistica, con la Missione M3C2 per la prima volta dedicata interamente a “Intermodalità e Logistica Integrata”) possono costituire uno straordinario volano per il definitivo decollo del settore. In realtà, le risorse che potrebbero essere destinate potrebbero essere ancora maggiori, se avanzano le politiche di digitalizzazione, innovazione tecnologica e riconversione energetica. L’hardware del settore (le infrastrutture, i siti produttivi, gli stessi mezzi) hanno bisogno non solo di investimenti, ma anche dei tempi necessari a raggiungere gli obiettivi. Sul piano del “software”, invece, si aprono spazi per sperimentazioni e innovazioni di sistema: sugli scenari che si aprono in relazione a processi che possono essere anticipatori del futuro, oppure innovazioni a loro volta destinate ad essere rapidamente superate, Mobility propone un colloquio con Andrea Giuricin, economista nato praticamente con i processi di innovazione, avendo fin dall’inizio illustrato in una serie di “Quaderni” la rivoluzione nel settore ferroviario con l’introduzione della concorrenza nell’Alta velocità e l’ingresso nel mercato di NTV-Nuovo Trasporto Viaggiatori, nel primo esempio di competitor offerenti lo stesso servizio in un settore fino ad allora dominato dal monopolio come quello ferroviario.

Andrea Giuricin è CEO di TRA Consulting, docente di Economia dei Trasporti presso l’Università di Milano Bicocca, research fellow dell’Istituto Bruno Leoni, visiting professor presso diverse università straniere e keynote speaker nelle maggiori conferenze a livello mondiale nel settore ferroviario, aereo e delle telecomunicazioni, ma il suo curriculum potrebbe prendere alcune pagine, aggiungendo anche il ruolo di notorietà acquisito con le interviste radiofoniche o televisive, proprio per la sua capacità di espandersi in tutti i settori dei trasporti con una vastissima esperienza dei fenomeni globali e maggiormente innovativi. E’, quindi, l’interlocutore giusto per un colloquio sulle prospettive della logistica del futuro e sul futuro della logistica, con uno sguardo anche ai fenomeni dell’innovazione guidati dai processi di digitalizzazione e sviluppo tecnologico.

Il professor Cascetta ha acceso i fari sull’attività di Flock Freight e i processi innovativi nel campo della logistica. Spieghiamo innanzitutto cos’è Flock Freight.

Flock Freight è una società statunitense di tecnologia logistica, fondata nel 2015, che aiuta i vettori merci a riempire i camion con merci di diverse società, operando solo nella realtà digitale ed eliminando la necessità di terminal. Seguendo un po’ l’esempio di Uber nel settore passeggeri, Flock Freight è finora la prima ed unica compagnia di trasporti che ha creato una nuova modalità di spedizione, utilizzando algoritmi per raggruppare più spedizioni e trasportarle lungo lo stesso percorso, contribuendo – in questo modo – a migliorare l’efficienza dell’intera catena logistica. Si tratta di un esperimento indubbiamente interessante, anche se per ora limitato come fenomeno di nicchia, ma che sta suscitando sempre più interesse, anche per quanto riguarda il mercato azionario.

Pubblicato da AD il: 26/11/2021 h 10:04 - Riproduzione riservata