La linea AV/AC Napoli-Bari protagonista di “Una visione condivisa”. In un webinar il dibattito

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – La linea AV/AC Napoli-Bari è stata al centro del webinar dal titolo Una visione condivisa, focalizzato sulle opportunità di sviluppo delle aree interne al Sud. Al dibattito on line, moderato dal giornalista Nico De Vincentiis, hanno partecipato Costantino Boffa (Tavolo Tecnico Ferrovia Alta Velocità), Stefania Di Cicilia (Sindaco di Vallamaina e Presidente Unione dei Comuni Terre dell’Ufita), Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento e Roberto Pagone, Responsabile Direzione Investimenti Area Sud di RFI (Gruppo FS Italiane).

